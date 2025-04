Si sblocca Osimhen | può giocare il Mondiale per club

Leggi su Sportface.it

Dimenticato il grigiore degli ultimi mesi a Napoli, Victorè tornato a fare la voce grossa. In prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano sta vivendo una stagione da urlo: 28 gol in 32 partite, tra campionato, coppe europee e Türkiye Kupas?.La sua media realizzativa è impressionante, con una rete ogni 88 minuti. Numeri che lo hanno rilanciato con forza al centro del mercato internazionale, proprio mentre il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione estiva.è ancora un giocatore di proprietà delpartenopeo, ma la sua permanenza a Castel Volturno è ormai esclusa. La clausola da 75 milioni di euro, valida però solo per iesteri, rappresenta una barriera pesante per chiunque militi in Serie A. Eppure la Juventus ha preso informazioni, consapevole che l’operazione, sebbene complessa, potrebbe rientrare in un’ottica di rivoluzione offensiva, specie se Vlahovic dovesse partire.