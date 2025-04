Iltempo.it - Trump e la retromarcia sui dazi, Bocchino: chi sono le "vittime" e perché l'ha fatto

Preoccuparsi? Prima gli americani. Italonon ha dubbi: "Leprevalentemente i cittadini statunitensi,è chiaro cheha commesso degli errori, così come tutti hanno detto, e ha dovuto fare una marcia indietro. Le imprese americane hanno perso in borsa come ricchezza 14.500 miliardi in soli cinque giorni. Per capire di che cosa parliamo,500 anni di finanziaria italiana". Il direttore editoriale de Il Secolo d'Italia, in collegamento con lo studio di Otto e Mezzo direttamente da New York, sostiene che la ragione alla base della decisione didi sospendere iper 90 giorni è da rintracciare nella preoccupazione per la situazione finanziaria delle aziende e degli investitori americani. Non certo per un interesse del presidente Usa di favorire l'Unione europea che, secondo il parere dell'ospite della conduttrice Lilli Gruber, "nonostante sia la seconda forza mondiale per PIL, non conta nulla".