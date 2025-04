Anteprima24.it - Bonifica Bagnoli, ambientalisti invocano chiarezza su accordi transattivi: chiesto accesso agli atti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiChiedonosugli, glipropedeutici alladi. Stamane, comitativisti hanno annunciato la richiesta di. In piazza a Mare una delegazione della Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città, dei Vas Verdi Ambiente e Società Napoli, di abitanti die dell’Assemblea Popolare dei Campi Flegrei. “Vogliamo vederci chiaro” dicono i promotori dell’iniziativa. Partendo dall’ultima transazione conclusa, per i terreni ex Cementir, ufficializzata lo scorso novembre. L’intesa è stata raggiunta tra Invitalia e Commissariato di governo, da un lato, e dall’altro Basi 15, società del gruppo Caltagirone.Tra le parti c’era un contenzioso, con alcuni giudizi pendenti. L’accordo mira proprio al ritiro dei ricorsi, con un disarmo bilaterale.