Mertens ammette: «Arrivammo a 91 punti, eppure la Juventus… È stata la più difficile da affrontare!». Poi svela questo su Osimhen

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli e ora al Galatasaray, si è espresso così a proposito della Juventus e di Victor Osimhen. Le sue dichiarazioni

Al podcast di Obi Mikel, Obi One Podcast, è intervenuto Dries Mertens. Ecco cosa ha detto.

SQUADRA PIU' OSTICA MAI AFFRONTATA – «La Juventus, senza dubbio. Avevano esperienza, giocatori tosti come Chiellini, Tevez, Bonucci. Noi giocavamo bene, facevamo 91 punti, record per il Napoli, eppure lo scudetto lo vinsero loro».

OSIMHEN – «Oggi è nella top 3 degli attaccanti mondiali. Apre spazi, aiuta i compagni, deve solo continuare a credere in se stesso. Gli voglio bene, siamo vicini anche a Istanbul e i nostri figli sono grandi amici. Qui la vita è più tranquilla, forse per lui è anche meglio che a Napoli: più relax, meno pressioni».