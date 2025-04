Repubblica.it - L’IA per il lavoro è come un albero: va coltivata

Leggi su Repubblica.it

Il 14, 15 e 16 aprile prossimi escono in regalo con Repubblica le guide con tutto quello che c’è da sapere sul, la tecnologia che sta cambiando il modo in cui cerchiamo informazioni, lavoriamo e studiamo. Tre volumi con istruzioni ed esempi pratici per sfruttarla al.