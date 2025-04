Nordio | L’aumento dei detenuti non è colpa del governo ma della magistratura che li mette in carcere

Leggi su Open.online

«Se aumenta il numero dei carcerati non èdel, ma di chi comdei reati eche liin prigione». A dirlo è il ministroGiustizia, Carlo, rispondendo al question time al Senato. «Anche perché – continua – non mi risulta che siano stati imprigionati in base a nuove leggi promulgate da questo Parlamento». Eppure, in due anni ilMeloni – uno degli esecutivi recenti più attivi nell’allungare il codice penale – ha introdotto quasi 50 nuovi reati e svariati aumenti di pena per un totale di 417 anni diin più nel nostro ordinamento, scriveva il Foglio a ottobre. Altri saranno, inoltre, in arrivo con l’imminente entrata in vigore del decreto Sicurezza. Per citare qualche dato, la popolazione detenuta – stando all’ultimo rapporto di Antigone – ha raggiunto le 62.