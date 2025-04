Wall Street chiude in deciso calo

Wall Street chiude negativa. Il Dow Jones perde il 2,50% a 39.593,44 punti, il Nasdaq cede il 4,31% a 16.387,31 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,46% a 5.267,91 punti. La Borsa di New York è in controtendenza rispetto alle Piazze europee ed asiatiche, che hanno chiuso in forte recupero dopo la sospensione per 3 mesi dei dazi voluti da Donald Trump. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.10negativa. Il Dow Jones perde il 2,50% a 39.593,44 punti, il Nasdaq cede il 4,31% a 16.387,31 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,46% a 5.267,91 punti. La Borsa di New York è in controtendenza rispetto alle Piazze europee ed asiatiche, che hanno chiuso in forte recupero dopo la sospensione per 3 mesi dei dazi voluti da Donald Trump.

Dazi, le ultime notizie in diretta | Wall Street chiude in forte calo. Trump: «Tratteremo con Ue, non con singoli Paesi». Giorgetti dimezza la crescita dell'Italia. Trump: “Tratteremo con l’Ue come un unico blocco”. Borsa Italiana oggi, Wall Street chiude in forte calo. Bene Milano. Borse, Wall Street chiude in calo. L’Europa rimbalza e punta ai negoziati sui dazi. Usa, la pausa sui dazi fa volare Wall Street: Dj +7,87%, Nasdaq +12,16%. La diretta da Wall Street | Il Nasdaq chiude in profondo rosso (-4%) perché Trump non esclude una recessione. Crolla Tesla (-15,4%). Borse, Wall Street chiude in deciso rialzo: Dj +1,65%. Per l'Europa una settimana sull’ottovolante con il caos dazi. A Milano brilla Leonardo. Ne parlano su altre fonti

Wall Street chiude in deciso rialzo dopo la Fed. Rally delle Borse europee, Milano da record con nuovo balzo Mps - Anche Wall Street chiude in deciso rialzo dopo la riunione di politica monetaria della Federal Reserve. Il Dow Jones guadagna lo 0,91% a 41.960,64 punti, l’S&P 500 l’1,1% a 5.676,2 punti e il ... (ilsole24ore.com)

Borse, Wall Street chiude in calo, Dj -0,84%, Nasdaq -2,15%. Casa Bianca: «Da domani dazi del 104% alla Cina» - La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo all'indomani del tracollo del 13,22%, la peggiore perdita dal 1997, e apre la seduta in territorio positivo a dispetto dei nuovi venti di guerra commerciale tra ... (ilmessaggero.it)

Borsa: Wall Street chiude in ribasso, Nasdaq -2,04% e DJ -0,31% - Milano, 26 mar. – Chiusura in deciso ribasso per la Borsa di New ... LaPresse (LAPRESSE) Wall Street chiude in rosso: Dow Jones-0,3%, Nasdaq-2%, S&P 500-1,1%. Donald Trump ha in programma ... (informazione.it)