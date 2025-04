Spettacoloitaliano.it - Amore + Iva 2025 è in diretta o registrato, quando è stato girato

+ Ivaè insu Canale 5 ?+ Iva è in? Il nuovo show di Checco Zalone va in onda in prima visione su Canale 5 dall’Arena di Verona dal 14 novembre 2023. Lo spettacolo teatrale è già andato in scena in 17 regioni e 38 città italiane: tra queste, 21 date a Milano, al Teatro degli Arcimboldi (50.000 spettatori); 14 a Roma, al Teatro Brancaccio (25.000 spettatori). Lo show ha varcato anche i confini nazionali, con tre date in Svizzera. Per un totale di 111 spettacoli tutte esauriti e 350.000 biglietti venduti.+ Iva quante puntate sono su Canale 5 ? Ecco tutti i dettagli.+ Iva+ Iva è uno spettacolo teatrale di Checco Zalone, in scena dall’anno 2022 in tutti i teatri d’Italia, uno dei più seguiti con record di incassi e sold out ovunque.