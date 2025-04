Meloni in contatto con l’Ue prepara incontro con Trump

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 apr. (askanews) – Dopo l’imbarazzo per le frasi volgari di Donald(tutti vogliono “baciarmi il c..o”) e, subito dopo, il sollievo per la sospensione dei dazi per 90 giorni, Giorgiala missione che il 17 aprile la porterà alla Casa Bianca. La presidente del Consiglio, dopo aver preso parte questa mattina alla festa della Polizia, ha passato il pomeriggio al lavoro sul dossier. La frenata del tycoon sicuramente ha reso più serena la vigilia del viaggio in America, ma – visto anche l’uomo – restano molte incognite e altrettanti rischi. La premier è incon i principali leader europei e con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. A Bruxelles, assicura una fonte europea, “non c’è diffidenza verso, non si pensa che possa aprire trattative separate.