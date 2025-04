Thesocialpost.it - Addio a Leo Beenhakker, il “Don” del calcio europeo: si è spento a 82 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo delsaluta con commozione Leo, storico allenatore olandese scomparso all’età di 82. Conosciuto da tutti come “Don Leo”,è stato uno dei tecnici più influenti e vincenti d’Europa, capace di lasciare il segno in Olanda, Spagna e sul palcoscenico internazionale. A comunicarne la morte è stata la sua famiglia.Dall’Eredivisie al Santiago Bernabeuè uno dei pochi allenatori ad aver conquistato l’Eredivisie sia con l’Ajax (1980 e 1990) che con il Feyenoord (1999), le due anime rivali delolandese. Ma il suo nome è legato anche al Real Madrid, dove ha collezionato tre titoli consecutivi in Liga (1987, 1988 e 1989), contribuendo a cementare il mito dei blancos nel panorama.In panchina con le NazionaliOltre ai successi nei club,ha avuto un’importante carriera da commissario tecnico.