Lazio Baroni fiducioso per il ritorno contro il Bodo nonostante il ko

ritorno sarà completamente diversa, ne sono convinto io e lo sono anche i ragazzi". Il tecnico della Lazio Marco Baroni mantiene alte le speranze di qualificazion della sua squadra nonostante il brutto ko 2-0 in Norvegia contro il Bodo. "C'era una velocità di trasmissione della palla che ci ha sorpresi: loro sono una squadra fresca, brillante, che non disputa il campionato e può concentrarsi solo su questa competizione. Al ritorno certi valori si equilibreranno, avremo la possibilità di giocarci il passaggio del turno e lo faremo con convinzione". Quotidiano.net - Lazio, Baroni fiducioso per il ritorno contro il Bodo nonostante il ko Leggi su Quotidiano.net "Correvano molto di più di noi, avevano un'intensità e una velocità negli scambi stretti che ci ha messo in difficoltà, anche grazie al campo sintetico. So bene che questo tipo di superficie rappresenta un vantaggio per loro. Detto questo, ho la certezza che la gara disarà completamente diversa, ne sono convinto io e lo sono anche i ragazzi". Il tecnico dellaMarcomantiene alte le speranze di qualificazion della sua squadrail brutto ko 2-0 in Norvegiail. "C'era una velocità di trasmissione della palla che ci ha sorpresi: loro sono una squadra fresca, brillante, che non disputa il campionato e può concentrarsi solo su questa competizione. Alcerti valori si equilibreranno, avremo la possibilità di giocarci il passaggio del turno e lo faremo con convinzione".

