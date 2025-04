Omicidio Laura Ziliani il “trio criminale” va in Cassazione contro la condanna all’ergastolo

Omicidio dell'ex vigilessa di Temù sono stati condannati all'ergastolo sia in primo che in secondo grado le figlie Silvia e Paola Zani con il fidanzato Mirto Milani. Nei prossimi giorni sarà fissata la data dell'udienza del processo.

