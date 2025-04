Sport.quotidiano.net - Milano saluta l’Eurolega con una vittoria: 111-89 al Baskonia

Leggi su Sport.quotidiano.net

- Addio triste, ma vincente per l’Olimpiain Eurolega. La beffa è la 17esima, quella che l’anno scorso avrebbe garantito l’accesso ai play-in mentre quest’anno non porta al passaggio del turno. L’Olimpia stravince contro unpessimo e già eliminato con un netto 111-89, trova 32 punti da Zach LeDay e 23 da Mirotic; ovvio che se la coppia d’oro firma 55 punti in due è tutto più facile, ma questa volta non conta nulla.Da domenica ci sarà solo Serie A (alle 13 al Forum contro Pistoia), il viaggio in Europa dei milanesi si ferma qui. La partita biancorossa è concreta, con Mirotic e LeDay perfetti da subito contro unpiù in disarmo di. Così l’Armani dopo 8 minuti è avanti 29-12 con due triple di fila di Brooks. Sono Diop e Flaccadori che diventano inattesi protagonisti tra assist e triple che danno per la prima volta il +21 all’EA7 (44-23).