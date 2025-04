Oasport.it - Scacchi: Teodora Injac vince gli Europei femminili con un turno d’anticipo. Rimonta Marina Brunello

Leggi su Oasport.it

è la vincitrice degliindividualidia Rodi, in Grecia. E lo fa in una maniera d’autore: la serba, infatti, conquista la nona vittoria consecutiva, stavolta sulla più diretta rivale, la rumena Irina Bulmaga. Un percorso clamoroso, soprattutto perché iniziato con una sconfitta. Per la prima volta una giocatrice serba porta a casa il titolo continentali, e questo è un caso di merito assolutamente indiscutibile, considerato il percorso e anche il fatto che, nel prossimo futuro, è destinata a essere una delle protagoniste a livello mondiale.Se la corsa al titolo continentale si è definitivamente chiusa, c’è ancora in pieno svolgimento quella che riguarda la qualificazione alla World Cup. Un discorso in cui, in maniera spettacolare, è rientrata, con un’altra spettacolare vittoria, la terza di fila, questa volta contro la russa diventata montenegrina Alexandra Zherebtsova.