Internews24.com - Pellegrini Inter, Ranieri spegne le sirene di mercato? Come stanno le cose sul futuro

di Redazionecommenta ildel centrocampista della Roma: le dichiarazioni sul talento dei giallorossi, il centrocampista resta un’idea dei nerazzurri per la prossima stagione?leper il giocatore secondo il tecnico della Roma Claudio:LA SITUAZIONE – «È uno dei centrocampisti più forti d’Italia, non ho nessun dubbio e nessuno può smentirmi. Ripartire da lui anche l’anno prossimo? Dipende da Lorenzo. Io lo stimo. Gli consiglierei di fare bene queste 7 gare. Forse sbaglio, ma insisto con lui su questa cosa dei colpi che riceve. Ormai non ti fischiano più niente, Lorenzo è rimasto agli arbitri di prima. Oggi ci sono episodi da lotta greco-romana».LA SOFFERENZA – «Se può soffrire di non giocare sempre? Sì, può e deve soffrirne, ci mancherebbe.