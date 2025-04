Inter-news.it - Nicola in conferenza stampa per Inter-Cagliari: giorno e orario

Leggi su Inter-news.it

Davidepresenterà il match tradi campionato. Il tecnico dei sardi parlerà davanti ai colleghi dellaal termine della rifinitura. Match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. LA NOTA – Il, come di consueto, ha comunicadelladel tecnico Davide. Questa la nota del club sardo: “Domani, venerdì 11 aprile, la squadra si allenerà al mattino, poi la partenza alla volta di Milano. Misterincontrerà i media nella saladel CRAI Sport Center: l’appuntamento è alle 12.15, laverrà trasmessa in diretta streaming”., due obiettivi diversi! Tre punti in palioMATCH – Situazioni diversi in casa. Il match di sabato pomeriggio hanno importanza diversa per entrambi i club.