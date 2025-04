Dazi di Trump effetto su Pil Italia Giorgetti | Crescita rivista al ribasso

Dazi di Donald Trump incidono sul Pil dell'Italia e tagliano le stime per il 2025 e il 2026. La Crescita prevista per l'anno in corso sarà dello 0,6%, nel 2026 sarà dello 0,8% come scrive il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nella premessa del Documento di finanza pubblica inviato questa sera alle Camere.

I dazi di Trump frenano l'Italia, i nuovi dati del Pil. Dazi USA, è arrivato il D-Day: le conseguenze per l’Europa e l’Italia. La Cina impone contro-dazi del 34%, Trump: 'Ora la Fed riduca i tassi'. Bankitalia taglia le stime sul Pil. Dazi Usa, Bankitalia rivede al ribasso le previsioni del Pil italiano per il 2025, 2026 e 2027. Effetto Trump: il governo all’angolo tra dazi e aumento delle spese militari. I dazi di Trump possono azzerare la crescita italiana. Ne parlano su altre fonti

