Ravezzani sicuro | Barella titolare in tutte le squadre del mondo!

Fabioesalta le qualità di Nicolòe non solo nella sua lunga analisi della vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco su TMW Radio.GIUDIZIO – La vittoria di Monaco di Baviera ha trasmesso grandissima fiducia. Fabiosi esprime così: «L’Inter può arrivare fino in fondo in Champions League? Dipende tutto da una serie di fattori. L’Inter può farlo ma tra le otto che ci sono in corsa ad oggi la metterei tra 4° e 5° posto come chance. Io dico il Barcellona al primo posto. Cosa ha dato Inzaghi alla sua squadra? Ha dato la misura, la gestione, l’equilibrio e la credibilità che solo un grande allenatore riesce a dare ai suoi giocatori. È un gruppo che crede in se stesso, crede nell’allenatore e nelle sue scelte». Poiha parlato dilo vede nelle top mondiali!GIOCATORE –esalta il centrocampista nerazzurro: «a che livello è arrivato? È un calciatore fantastico, completo, un centrocampista assoluto.