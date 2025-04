Thesocialpost.it - Tir in fiamme nella galleria dell’A12: Liguria tagliata in due, autostrada chiusa da ore e traffico nel caos

Mattinata di inferno sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove un tir ha preso fuoco all’interno di una, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, provocando il blocco totale delin entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e, a distanza di oltre nove ore, la retele ligure è ancora paralizzata.Viabilità interrotta e chilometri di codePer motivi di sicurezza e per consentire le ispezioni alla volta del tunnel, l’è statain entrambe le carreggiate, causando chilometri di coda e forti disagi alla circolazione.Sull’Aurelia, la strada alternativa più immediata, si segnalano oltre 10 chilometri di coda tra Chiavari e Sestri Levante, con criticità anche nei centri urbani attraversati daldeviato.I percorsi alternativi consigliatiAutostrade per l’Italia (Aspi) ha diramato le seguenti indicazioni per gli automobilisti:Verso Livorno: uscita obbligatoria a Chiavari (dove si registrano 9 km di coda) e rientro a Sestri Levante percorrendo la viabilità ordinaria.