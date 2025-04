Notizieaudaci.it - Fulmine colpisce a pochi metri da una coppia in Arkansas: il video virale

Salvati per un soffio: ilsfiora una, tutto ripreso inUna normale giornata sotto la pioggia si è trasformata in un momento da incubo per unadell’. Mentre stavano per salire in auto durante un violento temporale, unha colpito adi distanza, illuminando tutto con un bagliore accecante. Le immagini, registrate dalle telecamere di sicurezza dell’abitazione, mostrano il momento preciso in cui l’evento avrebbe potuto essere fatale.sfiora unainL’uomo e la donna, visibilmente scossi ma illesi, hanno raccontato l’accaduto ai media locali.“È stato come se fosse giorno per una frazione di secondo. Non ci posso ancora credere, abbiamo rischiato la vita.”Nel, si vede lauscire di corsa dalla casa e chiudersi in auto.