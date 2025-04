Europa League | Lazio battuta in Norvegia | 2-0 Secondo tempo disastroso Pagelle

Lazio perde nettamente il primo round dei quarti di finale di Europa League: in Norvegia, infatti, il Bodo Glimt domina in lungo e in largo la squadra di Baroni e vince nettamente e meritatamente per 2-0. I norvegesi entrano meglio in campo e al 6' sfiorano già il gol con Hauge: l'ex milanista vince un rimpallo con Guendouzi e prova il piatto destro sul Secondo palo, trovando la super risposta di Mandas. Tornato titolare anche in Europa, il portiere greco è di gran lunga il migliore dei suoi

