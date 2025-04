Dilei.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini svela il suo futuro: “Ho bisogno di una pausa”

Quale sarà ildele, di conseguenza, quello di? Il famoso conduttore è alla guida del reality ormai da cinque anni, nel corso dei quali ha portato avanti sei edizioni. Non tutte sono andate come sperava, tra polemiche e ascolti al ribasso, e ora? Potrebbe davvero dire addio.inIn tanti stanno parlando deldella conduzione del. Voci che non sono ovviamente sfuggite ad. Un esperto di gossip come lui, del resto, non potrebbe restare all’oscuro di quanto si vocifera.In tanti si sono interrogati in merito al suo saluto conclusivo dopo la finale vinta da Jessica Morlacchi. Il GF tornerà di certo a settembre ma lui ha evitato cautamente di dare appuntamento al suo pubblico.