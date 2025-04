Paura a Milazzo incendio in un appartamento

Paura questa sera a Milazzo. Un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento posto al secondo piano di un palazzo in via Policastrelli. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale, secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. La casa, infatti, sarebbe. Messinatoday.it - Paura a Milazzo, incendio in un appartamento Leggi su Messinatoday.it Momenti diquesta sera a. Unsi è sviluppato all'interno di unposto al secondo piano di un palazzo in via Policastrelli. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale, secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. La casa, infatti, sarebbe.

Paura a Milazzo, incendio in un appartamento. Incendio in abitazione a Milazzo: Paura ieri sera in via Colonnello Magistri. Paura a Milazzo, fiamme al ristorante Damare. Prende fuoco una stufa. Paura al cinema Anteo di Milano, principi di incendio e sale evacuate: panico tra gli spettatori. Paura a Milazzo, incendio in una pizzeria. Danni alla struttura, ma nessun ferito. VIDEO | Fiammata nella stufa a fungo, danni e tanta paura per l'incendio in un ristorante. Ne parlano su altre fonti

Paura a Milazzo, incendio in uno studio medico: dubbi sull'origine del rogo - Momenti di panico la notte scorsa in via colonnello Magistri per un incendio divampato all’interno ... dei Vigili del Fuoco del comando di Milazzo e dei Carabinieri della locale Compagnia. (msn.com)

Paura a Milazzo, incendio in uno studio medico: dubbi sull'origine del rogo - Momenti di panico la notte scorsa in via colonnello Magistri per un incendio divampato all’interno di uno studio ... Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Milazzo e dei ... (messina.gazzettadelsud.it)

Paura nella terapia intensiva del Monzino per un principio d’incendio: arrivano i pompieri - È successo nella serata di martedì 8 aprile. La situazione è stata messa in sicurezza dagli addetti antincendio della struttura, ma sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ... (milanotoday.it)