Temperature quasi estive Giuliacci | ecco in quali regioni schizzeranno

Temperature, ma l'anticiclone sembra destinato a portare correnti "più miti e umide" verso l'Italia. Il prossimo fine settimana, stando a quanto anticipa il team di meteoGiuliacci.it, "inizierà sotto l'insegna dell'alta pressione". Domenica 13 aprile, poi, "avremo una parentesi di maltempo con una perturbazione atlantica che porterà conseguenze a più riprese nella settimana di Pasqua". Nella seconda parte della settimana, spiegano i meteorologi, "si potrà godere di condizioni quasi estive, specialmente sul meridione". I termometri potrebbero schizzare "fino a 25°C su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia". Sulle regioni del Centro, invece, "avremo valori superiori ai 20°C in Abruzzo e Molise". Sabato 12 aprile "dominerà la stabilità con l'espansione dell'anticiclone", che porterà "spazi soleggiati e Temperature in netto rialzo". Iltempo.it - Temperature "quasi estive". Giuliacci: ecco in quali regioni schizzeranno Leggi su Iltempo.it Nella prima parte della settimana sono state registrate basse, ma l'anticiclone sembra destinato a portare correnti "più miti e umide" verso l'Italia. Il prossimo fine settimana, stando a quanto anticipa il team di meteo.it, "inizierà sotto l'insegna dell'alta pressione". Domenica 13 aprile, poi, "avremo una parentesi di maltempo con una perturbazione atlantica che porterà conseguenze a più riprese nella settimana di Pasqua". Nella seconda parte della settimana, spiegano i meteorologi, "si potrà godere di condizioni, specialmente sul meridione". I termometri potrebbero schizzare "fino a 25°C su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia". Sulledel Centro, invece, "avremo valori superiori ai 20°C in Abruzzo e Molise". Sabato 12 aprile "dominerà la stabilità con l'espansione dell'anticiclone", che porterà "spazi soleggiati ein netto rialzo".

Meteo Giuliacci, temperature "quasi estive": ecco in quali regioni schizzeranno. Meteo lungo termine: Novembre mite nella prima parte, novità dalla seconda decade. Meteo Estate 2025, i primi 40 gradi e siccità. Prime ipotesi. Meteo in Toscana le previsioni, caldo e pioggia in arrivo sull'Italia. Meteo: ecco quando torna il caldo intenso; la previsione. Meteo, bomba di Giuliacci: "Massa d'aria calda". Dove si farà sentire. Ne parlano su altre fonti

Meteo Giuliacci, temperature "quasi estive": ecco in quali regioni schizzeranno - Nella prima parte della settimana sono state registrate basse temperature, ma l'anticiclone sembra destinato a portare correnti "più ... (iltempo.it)

Meteo | Addio a Pioggia e freddo, Parla Giuliacci: “Da questa data tornerà il bel tempo” – Ecco quando - Cambia tutto sul fronte meteo: Giuliacci svela la data della svolta, con sole e temperature in risalita dopo giorni di freddo e instabilità. (younipa.it)

Meteo, ecco quando entra nel vivo la primavera. Giuliacci dà le date: "Sole e 20 gradi" - Entriamo nel mese di aprile, come sarà il tempo? A fornire le previsioni meteo per il primo aprile e per i giorni seguenti è il ... (iltempo.it)