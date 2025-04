Anteprima24.it - VIDEO/ “Janare Beneventose”: la gaffe in tv ripresa da Striscia la Notizia

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ultima puntata dila, i riflettori si sono accesi su un servizio andato in onda a Studio Aperto, dedicato all’evento “Janara-Le Streghe di Benevento” ideato da Antonio Frascadore. Ma più che la leggenda, ad attirare l’attenzione è stata una clamorosadella giornalista in studio. Durante l’introduzione del servizio, la conduttrice ha inciampato prima sulla parola ““, storpiandone la pronuncia, e poi ha completato l’opera con un neologismo a dir poco surreale: “”, anziché l’espressione corretta “Beneventane“. Un errore che non è passato inosservato agli occhi – e alle orecchie – attente del tg satirico di Antonio Ricci.Il siparietto è stato ripreso nel format Frix, la nuova rubrica della trasmissione, che raccoglie scivoloni lessicali, bizzarrie giornalistiche e momenti imbarazzanti del piccolo schermo.