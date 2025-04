Game-experience.it - Age of Empires 2 Definitive Edition arriva su PS5, annuncia la data di uscita e l’espansione The Three Kingdoms

Dopo anni di esclusiva su PC ed Xbox, Age of2:è pronto a conquistare anche il pubblico console Sony. Lo storico RTS, pietra miliare del genere strategico in tempo reale, farà infatti il suo debutto su PS5 il 6 maggio 2025, portando con sé non solo la versione rinnovata del gioco ma anche una delle espansioni molto attese dai fan: The. Un doppio evento che segna un momento epocale per la serie targata Xbox Game Studios.Come segnalato da Gematsu, questa edizione (ta poche settimane fa) mantiene la struttura originale che ha reso celebre Age of2, ma con grafica aggiornata, interfaccia adattata ai controller e miglioramenti di qualità della vita pensati per l’esperienza su console. La versione PS5 potrà essere acquistata in due edizioni: la Standard, che include il gioco base,The Mountain Royals e 24 icone profilo, e la Premium, pensata per i fan più esigenti, che aggiunge Thee tutti i contenuti pubblicati finora su PC e Xbox.