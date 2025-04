' Esercito Libano per la prima volta nelle basi Hezbollah'

prima volta, l'Esercito libanese è entrato nelle basi di Hezbollah a nord del fiume Litani e ha quasi completato lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche dell'organizzazione fondamentalista legata all'Iran nel sud del Paese. Lo riferiscono i media arabi e israeliani. Hezbollah non ha mai ceduto prima basi all'Esercito libanese a nord del fiume.

