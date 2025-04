Elicottero nell' Hudson | strage a New York | Video-choc

Elicottero si è schiantato nel fiume Hudson a New York, ha riferito la polizia, mentre i soccorritori marittimi intervenivano sul posto. Le immagini mostrano i pattini di atterraggio dell'Elicottero sporgere dal fiume accanto alla West Side Highway di Manhattan, mentre diverse imbarcazioni si accalcavano intorno al luogo dell'impatto. Almeno quattro persone sono state recuperate dall'acqua e trasportate in ospedale nel New Jersey, uno sarebbe una bambino di 10 anni. nell'agosto 2009, sempre nell'Hudson cadde un Elicottero dopo uno scontro con un aereo da turismo: morirono 5 italiani, due erano adolescenti. Il fiume è un canale di navigazione molto trafficato ed è stato teatro del drammatico incidente del 2009, quando un aereo della US Airways atterrò sano e salvo in acqua con tutte le 155 persone a bordo che si salvarono, soprannominato «Miracolo sull'Hudson». Liberoquotidiano.it - Elicottero nell'Hudson: strage a New York | Video-choc Leggi su Liberoquotidiano.it Unsi è schiantato nel fiumea New, ha riferito la polizia, mentre i soccorritori marittimi intervenivano sul posto. Le immagini mostrano i pattini di atterraggio dell'sporgere dal fiume accanto alla West Side Highway di Manhattan, mentre diverse imbarcazioni si accalcavano intorno al luogo dell'impatto. Almeno quattro persone sono state recuperate dall'acqua e trasportate in ospedale nel New Jersey, uno sarebbe una bambino di 10 anni.'agosto 2009, semprecadde undopo uno scontro con un aereo da turismo: morirono 5 italiani, due erano adolescenti. Il fiume è un canale di navigazione molto trafficato ed è stato teatro del drammatico incidente del 2009, quando un aereo della US Airways atterrò sano e salvo in acqua con tutte le 155 persone a bordo che si salvarono, soprannominato «Miracolo sull'».

