Inter-news.it - Casadei pensa al rientro in Italia. Tre squadre sull’ex Inter

Un ex gioiello dell’, Cesareal ritorno in. Il giovane talento del Chelsea ha messo nel mirino nuovamente l’dopo la deludente prima parte di stagione in Premier League. MERCATO – Cesareal ritorno in. Come raccolto dagli organi di stampa inglesi, l’attaccante del Chelseadi rientrare in patria. L’ex giocatore dell’, passato poi ai Blues, non sta trovando il giusto spazio in questa Premier League e avrebbe in mente di ritornare nel Belpaese. Negli scorsi giorni era arrivata la prima offerta da parte del Torino che vuole prenderlo a titolo definitivo e lasciare al Chelsea una clausola di recompra. Allo stesso tempo però anche la Lazio resta vigile sul giocatore ex, così come il Napoli di Antonio Conte e la Fiorentina di Palladino che potrebbe prenderlo in prestito biennale.