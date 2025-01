Oasport.it - ATP Brisbane 2025, Opelka batte Mpetshi Perricard ed è in finale con Lehecka, Dimitrov infortunato

Leggi su Oasport.it

La prima settimana delè quella dei grandi ritorni. Ad Hong Kong abbiamo raccontato la parabola di Kei Nishikori, mentre ail protagonista assoluto è Reilly, che torna a giocarsi unaa distanza di oltre due anni e mezzo, quando a Houston conquistò il suo quarto titolo ATPndo John Isner nellapiù alta della storia. Quel che non sapeva è che da lì avrebbe iniziato una lunga battaglia con l’anca, colta anche da un tumore benigno, per poi farsi sottoporre a due operazioni al polso.E ora, dopo una lunga battaglia per tornare in campo, è arrivato alla settimadella carriera. Dopo aver battuto Novak Djokovic era certo che giocasse su una nuvola, e così è stato contro l’altro bombardiere Giovanni, in una partita insospettabilmente povera di aces guardando i due giocatori in campo (12 per lo statunitense, 10 per il transalpino).