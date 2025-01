Lapresse.it - Ancona: due morti in incidente stradale che ha causato fuga gas

, 4 gen. (La Presse) – Sono due le persone decedute nell’adche hala fuoriuscita di gas metano da una colonnina in zona Esino. Dalle prime indicazioni si tratterebbe di un uomo e una donna non ancora identificati. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118. Il Comune ha invitato i residenti della zona da via Lambro e via Esino a non uscire da casa e a chiudere le finestre.