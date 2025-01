Tpi.it - Scoperto per caso grazie all’IA un nuovo materiale per il riuso della CO2

Un gruppo di ricercatori italiani haunche si viene a generare attraverso una innovativa tecnologia per il riciclo delle batterie agli ioni di litio esauste. Eall’Intelligenza Artificiale gli scienziati hannoche questopuò essere impiegato per il riutilizzo dell’anidride carbonica, riducendo così l’emissione di gas climalteranti.Il gruppo di ricercatori è stato guidato dalla professoressa Elza Bontempi, ordinaria di Fondamenti Chimici delle Tecnologie all’Università di Brescia. Lo studio è stato pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista Environmental Research.alla collaborazione con l’Università di Catania e la Milano-Bicocca, il team ora sta verificando le previsioni fornite dall’Intelligenza Artificiale per questo