Ildifforme.it - L’Unione europea nel mirino di Musk. Davvero è l’apripista di Trump?

Il miliardario europeo ritiene superata la democrazia liberale eun’ambizione sbagliata. Ha difeso Salvini e attaccato i magistrati. In Germania, assicura ai tedeschi che Alternative für Deutschland è il solo partito in grado di spazzare via la mediocrità in cui affogano. Ultima tappa, Londra. Attacca Keir Starmer e lo accusa di non aver fatto nulla, quando era procuratore della Corona, contro gli stupri di massa del 2010-2013. E ne dice, ovviamente, all’antieuropeista chiassoso, Nigel Farage. Èdi Donaldin Europa, oppure ne esaspera l’aggressività così da lasciargli spazio per i negoziati?L'articoloneldidi? proviene da Il Difforme.