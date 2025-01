Ilgiorno.it - Gli alberi abbattuti lungo il Villoresi: "Non potevamo fare altrimenti". Presto nuove piante messe a dimora

Leggi su Ilgiorno.it

Nuovisostituiranno quellinella stessa proporzione, senza che il bilancio del verde diventi quindi negativo. È stato annunciato dopo le polemiche, che sono scoppiate con la realizzazione del tracciato della nuova ciclabile della linea 15 del progetto Cambio. L’assessore al Territorio e Ambiente Enrico Fontana ha così rassicurato i cittadini. "Lerimosse nei pressi del canalee della chiesa della Colorina saranno compensate conpiantumazioni sul territorio, mantenendo un rapporto equivalente". Fontana ha spiegato che la rimozione si è resa necessaria per motivi di sicurezza e per rispettare i vincoli tecnici. Vincoli che erano legati alla costruzione della "autostrada per biciclette", che collegherà Milano al Varesotto, passando per il Sempione. Non c’erano altre opzioni possibili, si ribadisce.