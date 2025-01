Anteprima24.it - Dopo un anno di battaglie torna il medico a bordo dell’ambulanza nel Fortore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiildel 118 di San Bartolomeo in Galdo.oltre undiportate avanti dai cittadini fortorini con in primis il ‘Comitato No Demedicalizzazione’, il nuovosi apre con una buona notizia. Dal 1° gennaio 2025 il riassetto del servizio di 118 garantisce la presenza deldi San Bartolomeo in Galdo, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Una riorganizzazione che vede la soddisfazione del presidente del ‘Comitato No Demedicalizzazione’ Giuseppe Fusco: “Come già dichiarato in più occasioni, desidero esprimere soddisfazione per come sia stata data una risposta importante e simbolicamente giusta, scegliendo quale primo territorio a riavere il, proprio ilMiscano, e quindi l’ambulanza del 118 di San Bartolomeo in Galdo, poiché collegata al Psaut, un presidio di primo intervento, entrato in vigore con legge regionale, che prevede un servizio fisso e una postazione mobile medicalizzata.