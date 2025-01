Inter-news.it - Supercoppa Italiana, spettacolo senza precedenti: novità tecnologiche!

Inter-Atalanta di questa sera darà il via alla final four della. La competizione promette delle grosse, per unoche saràe visibile in tutto il mondo.MASSIMO STANDARD – La Lega Serie A, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia ai tifosi lepreviste nell’edizione 2024/2025 della: «Per esaltare al massimo losul campo, con tecnologie di ripresa all’avanguardia, Lega Serie A adotterà il massimo standard produttivo utilizzato in Campionato, implementato sino a 36 telecamere con le integrazioni in campo, in particolare del Licenziatario domestico Mediaset e del Broadcaster sul Territorio Saudi Sports Channel».Tutte leprevisteCAM ED EFFETTI – «La steadycam in campo, le telecamere con ottiche cinematografiche, tra cui un jimmy iib con la camera full frame Sony “Venice” (con focus puller), le camere retroporta, l’intellijib e le reverse in SuperSlowMotion, oltre alle camere gimbal e le microcamere posizionate presso le due panchine, saranno solo alcune delle eccellenzeche saranno utilizzate nel corso di tutto il torneo.