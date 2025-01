Ilgiorno.it - Morte di Luca Salvadori: perché il papà ha deciso di fare causa agli organizzatori della gara fatale

Milano, 2 gennaio 2025 – In un video su Youtube Maurizio, padre di, il pilota 32enne deceduto lo scorso settembre mentre gareggiava a Frohburg, in Germania, in unadi superbike dell’International Road Race Championship, annuncia una batta legale nei confronti deglicorsa motociclistica. Alla basescelta, la convinzione che quell’incidente, avvenuto il 14 settembre del 2024 e costato la vita al figlio, potesse essere evitato. E, noto produttore musicale e patron del team automobilistico Tridente, lo sostiene con tanto di ricostruzione animata dell’impatto avvenuto sul circuito tedesco Frohburg Dreiek.dal giornotragedia che gli ha portato via il figlio è impegnato non solo a tenere viva la sua memoria, ma anche antire i livelli di sicurezza nella corse motoristiche.