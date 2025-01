Anticipazionitv.it - Mirko Brunetti ha un nuovo amore? Chi è e perchè è conosciuta

Leggi su Anticipazionitv.it

, noto per la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello, potrebbe aver trovato l’dopo la rottura con Perla Vatiero. Secondo le ultime indiscrezioni, l’imprenditore umbro sarebbe coinvolto in una nuova frequentazione con una ex concorrente di Miss Italia. Ma cosa c’è di vero in queste voci? Scopriamo lei come si chiama e cosa avrebbe fatto insieme anell’ultimo periodo.Una nuova storia d’per?Dopo il fallimento della sua relazione con Perla,aveva scelto la strada del silenzio. Tuttavia, una fonte anonima ha rivelato cheavrebbe trascorso le vacanze a Valencia in compagnia di Silvia, una ragazza che in passato ha partecipato a Miss Italia. L’indiscrezione parla di una conoscenza nata lontano dalle telecamere, una scelta che potrebbe segnare un cambio di rotta rispetto al passato.