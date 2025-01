Danielebartocciblog.it - Miglior colazione d’Italia 2025? Capodanno da chef Mancino

nelGiuseppeal top anche per il, non abbiamo dubbi. Un vero top player in cucina, nato a Sarno (Sa) nel 1981, partito dalla Scuola Alberghiera di Salerno. Con le sue qualità farà grandi cose anche nel nuovo anno: abbiamo assaggiato la suadel primo gennaio, un’autentica magia. Eh già, un fuoriclasse indiscusso. Nel 2005 è approdato alla cucina del Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio (struttura a 5 stelle), distinguendosi subito per energia, determinazione ed eccellenza. Per gli amanti dei numeri, ricordiamo che nell’annata 2014 Giuseppeè divenuto il più giovanein Italia a ottenere la seconda stella Michelin. Dall’anno 2007, Il Piccolo Principe ha mantenuto negli anni il prezioso riconoscimento.