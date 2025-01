Dilei.it - Mary di Danimarca, il look regale per la prima cena di Capodanno (con il dettaglio festoso)

Come degno coronamento del primo turbolento periodo da sovrani, accidentato ma percorso con dignità, Re Federico e la Reginadihanno dimostrato di sapere esattamente come si dà il benvenuto al nuovo anno: dopo un incessante susseguirsi di prime volte è stato il turno della loroannuale di, ospitata a corte, per una sera pullulante di reali a perdita d’occhio.di, ilper ladiLa sovrana, per la sontuosa occasione, pareva essere uscita da una fiaba fasciata nel suo lungo abito verde bottiglia in velluto, impreziosito da scollatura e maniche in pizzo mentre la vita segnata le metteva in risalto la silhouette. Perfettamente intonata al verde intenso della mise una tiara di smeraldi e diamanti, rigorosamente con orecchini coordinati, mentre la pochette argentata e scintillante dava vita ad un elegante contrasto.