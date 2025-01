Quifinanza.it - Investment grade: ecco come posizionarsi nel 2025

Se confrontati con i valori storici e, in particolare, con i periodi successivi alla crisi finanziaria e alla pandemia da Covid-19, attualmente i rendimenti “all-in” del segmentosi presentano elevati. È quanto emerge dall’analisi di Alasdair Ross, responsabileEMEA di Columbia Threadneedles.è noto, il rendimento generato dai titolipuò essere scomposto in due componenti principali: da un lato, il rendimento dei titoli di Stato sottostanti e, dall’altro, lo spread creditizio, che rappresenta l’extra-rendimento associato al rischio di credito societario. In questo contesto, è il rendimento dei titoli di Stato a risultare particolarmente elevato, mentre il differenziale creditizio appare relativamente contenuto. Riguardo agli spread, è opportuno esprimere una nota di cautela.