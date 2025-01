Lanazione.it - Investimenti, scuole e sicurezza: "Il nuovo anno parte con il turbo"

"Bilancio checon il". Il Pd di Arcola commenta con soddisfazione l’approvazione del bilancio avvenuto nell’ultima seduta comunale, dove era assente tutta l’opposizione, fatto che i dem hcriticato: "Non possiamo credere ad un virus che colpisce solo a destra, per cui propendiamo sull’ipotesi di un’assenza strategica per evitare il doveroso confronto democratico dentro l’istituzione". Il bilancio prevede un tetto molto elevato di, il più alto da dieci anni, 6,5 milioni di euro. Un occhio particolare di riguardo verso lae le, perché di questa cifra 5 milioni di euro sardestinati alle opere di difesa del suolo e scolastiche, finanziate dai fondi Pnrr e senza ricorrere a indebitamenti: "Grazie alla capacità amministrativa di intercettare fondi comunitari con validi progetti, peraltro in consegna obbligatoria entro il 2026".