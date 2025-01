.com - Cecilia Sala, l’ambasciatore iraniano a Roma convocato alla Farnesina

Laha preso una posizione decisa sulla detenzione di, giornalista italiana arrestata in Iran il 19 dicembre scorso., Mohammad Reza Sabouri, è statoper discutere il caso, su iniziativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Durante l’incontro, il segretario generale Riccardo Guariglia ha formalizzato una serie di richieste per garantire i diritti della connazionale., le richieste del governo italianoTra le priorità espresse dall’Italia figura la liberazione immediata di, entrata regolarmente in Iran con un visto giornalistico. Laha inoltre sottolineato la necessità di assicurare condizioni di detenzione rispettose dei diritti umani e l’accesso all’assistenza consolare. È stato chiesto che l’ambasciata italiana a Teheran possa visitare la giornalista e fornirle beni di prima necessità, finora negati dalle autorità locali.