Sport.quotidiano.net - Bardi al capolinea granata?. Il portiere fa gola a tanti

Quelli che stanno arrivando potrebbero essere gli ultimi mesi di Francescoin maglia. La Reggiana già da alcune settimane sta analizzando le situazioni di alcuni ‘senatori’ che sono in scadenza, intavolando con i rispettivi procuratori il discorso rinnovi. Se per il difensore Sampirisi c’è grande ottimismo al riguardo, con l’accordo che dovrebbe essere esteso fino al 2026 con opzione per il 2027, altrettanto non si può dire invece per l’estremo difensore. Nessuna frizione, nessun ‘mal di pancia’, ma i rappresendi– che il prossimo 18 gennaio compirà 33 anni e verosimilmente firmerà l’ultimo contratto ‘importante’ della carriera – avrebbero manifestato la volontà di essere libero di guardare altrove. Dal suo arrivo a Reggio, l’exdel Bologna è sempre stato uno dei più performanti, confermandosi tra i migliori (se non il migliore.