A Firenze arriva il Guitar Day | una giornata dedicata alla chitarra e alla musica

, 2 gennaio 2025 – Domenica 19 gennaio, dalle 15 alle 20, l’associazione Demasound ospiterà la prima edizione delDay, un evento pensato per appassionati, studenti e professionisti del mondo della. L’iniziativa si terrà presso la sede dell’associazione in via Reginaldo Giuliani 427,, e promette di essere un momento di incontro, confronto e formazione per tutti gli amanti di questo strumento. L’idea delDay nasce da Simone Dellisanti, musicista e direttore dell’Associazione Demasound e da Alessio Lottero, esperto del settore e uno dei principali collaboratori della scuola di, con l’obiettivo di promuovere la culturale e fornire informazioni pratiche a chi vuole avvicinarsi o approfondire lo studio dellaelettrica. Il programma Laprevede una serie di clinic, stand espositivi e incontri con artisti e professionisti del settore.