Ultimo dell'anno a Salerno, il plauso del prefetto al piano sicurezza e alle forze dell'ordine

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ildi, Francesco Esposito ringrazia ledi polizia, i vigili del fuoco e quanti si sono adoperati, anche nell’ambito della commissione di vigilanza e del comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, riuniti in prefettura per definire i piani di, al fine di garantire il sereno svolgimento del concerto e dei festeggiamenti di fine anno”. Con questa nota, la prefettura diha tratto un bilancio positivo del gestione deltraffico, della viabilità e soprattutto anche del concerto in piazza della Libertà, dove non si sono registrati i problemi.Ildi, Francesco Esposito aveva seguito, con grande attenzione, attraverso una serie di riunioni di coordinamento la gestione di tutti i punti strategici e delicati per assicurare la massima tranquillità possibile a turisti e cittadini.