Tutte le serie tv da non perdere nel 2025

Ecco qualche anticipazione, arbitraria e del tutto personale, sulleda tenere d’occhio per questo. The White Lotus 3 (Sky e Now, febbraio) Terzo atteso capitolo dell’ormai consolidato format di White Lotus. Questa volta il racconto è ambientato in Thailandia, ci sarà sempre di mezzo un resort di lusso e un omicidio di cui scoprire il colpevole. Natasha Rothwell sarà l’unico personaggio ricorsivo che tornerà in questa nuova stagione – creata come sempre da Mike White - che si prospetta essere, come ci ha abituato, un racconto insieme giallo e feroce critica sociale. Zero Day (Netflix, febbraio) Robert De Niro si misura con un ruolo da protagonista in questa nuovain sei episodi dal cast stellare (Lizzy Caplan, Dan Stevens, Joan Allen e Angela Bassett).