Spagnaarrestati 4 minori per jihadismo

23.57 Quattro minorenni, di età compresa tra 14 e 17 anni, sono stati arrestati nel comune di Elche, in Spagna. L'accusa di un presunto reato die di aver tentato di pianificare un'azione in un edificio religioso I giovani - ora trasferiti a Madrid avrebbero pianificato di entrare in azione durante l'attuale periodo natalizio in edifici religiosi, tra cui la Basilica di Santa Maria a Elche, dove tra l'altro nel 2025 si celebra il Giubileo e il 75esimo anniversario del Dogma dell'Assunzione.