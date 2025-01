Gamberorosso.it - L'Anello di Monaco, il super dolce delle feste di Mantova che guarda alla Mitteleuropa

Esempio significativo di quella continua contaminazione che poi è la storia, anche quella gastronomica, l'diè ilper eccellenza del Nataleno. Non è certo un panettone e nemmeno un pandoro, ma un lievitato appunto, come scopriremo, dalle caratteristiche sue proprie. D'ispirazione mitteleuropea s'inserisce con successo nel già ricco tessuto gastronomico di una città plasmata, come questa, dregia di una corte importante come quella dei Gonzaga.Una ciambella alta col buco centrale e una glassa biancaDforma caratteristica di un'alta ciambella, con quel curioso buco centrale con cui si presenta, e con la sommità decorata da una glassa di zucchero fondente bianco, l'dirimanderebbe col suo nome a una tradizione monastica, legame, questo, che oggi però appare dubbio e incerto.