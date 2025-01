Calciomercato.it - Juventus, colloqui per Rashford: c’è un grande ostacolo | CM.IT

L’attaccante inglese non rientra nei piani futuri di Ruben Amorim. Il suo contratto col Manchester United scade nel 2028Nel mercato invernale che aprirà i battenti domani, la priorità dellasarà sistemare la difesa orfana di Bremer, Cabal e Danilo. Il brasiliano non è nemmeno partito per Riad, il suo obiettivo è raggiungere subito Conte al Napoli.per: le ultime (AnsaFoto) – calciomercato.it, respinta la prima offerta per Antonio SilvaData l’uscita dell’ormai ex capitano, Giuntoli potrebbe prendere non uno ma due difensori. Antonio Silva è il nome più caldo, con il Benfica che ha però respinto la prima offerta da complessivi 35 milioni. Mendes al lavoro da settimane per far trovare una quadra., Hancko e Tomori gli altri candidatiSulla lista ci sono poi Hancko e Tomori.